Ümraniye'de kız arkadaşının evine giden genç, sevgilisinin ailesinin eve gelmesi üzerine panikle cama çıktı.



Bir süre camda asılı şekilde bekleyen genç, çevredeki komşuların dikkatini çekti. Telefon kamerası ile kaydedilen görüntülerin ardından iddiaya göre yakalanmak istemeyen çift birlikte camdan atladı. AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Olay sonrası kaydedilen görüntülerde iki gencin hareketsiz şekilde atladıkları yerde yattıkları anlar yer alırken, aile üyeleri olay nedeniyle sinir krizi geçirdi. Camdan atlayan kızın ağabeyi, gördüğü manzara karşısında ağlayarak "Ölme, sana bir şey olmasın" diyerek bağırdı.

