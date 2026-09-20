İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda sabah saat 05.30 sıralarında korkutucu bir trafik kazası meydana geldi. ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULUP DÜKKANA ÇARPTI Edinilen bilgiye göre, Nato Yolu Caddesi istikametinden gelen M.D. yönetimindeki 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü, Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyir halinde olan K.D. idaresindeki 34 GED 220 plakalı İBB'ye ait atık kamyonuyla henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetle çarpıştı. Kontrolden çıkan ve savrulan servis minibüsü, yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI Kaza sonucu minibüs sürücüsü M.D. ile araçta yolcu konumunda bulunan S.G. araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine adrese kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından kapanan cadde, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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