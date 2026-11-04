İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada, 31 Ekim 2026 tarihinde Ümraniye’de bir caddede otomobil sürücüsü İ.T.’nin (25) aracından inerek skuter kullanan kişiye saldırdığı ve trafikte tehlikeli hareketlerde bulunduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen sürücü ekipler tarafından yakalandı.

180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İ.T.’ye, “Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek” suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Şüpheli hakkında ayrıca “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.T., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.