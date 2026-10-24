İstanbul'un Ümraniye ilçesi Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde trafikte seyreden iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
ARACIN CAMINA YUMRUK ATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü, kadın sürücünün otomobilinin camına yumruk attı.
ARAÇTAN UZAKLAŞTIRILDI
Çevredekilerin araya girmesiyle kadın sürücünün aracından uzaklaştırılan kişi, bu sırada hakaretlerini sürdürdü. Gergin anlar, kadın sürücünün yanında bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.