Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile Central Hospital Ümraniyespor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 5-0 kazandı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lucas Joao, 24. dakikada Burak Öksüz, 83 ve 87. dakikada Batuhan Çelik, 90. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.
Ligde dört hafta sonra kazanan Ümraniyespor puanını 38'e yükseltti. Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada yer aldı. Haftaya Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Boluspor'u ağırlayacak.