İstanbul'un Anadolu Yakası'nda üç toplu ulaşım hattını kuzey-güney doğrultusunda birbirine bağlayacak Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda sürücüsüz test sürüşü gerçekleştirildi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, hattın 19 Aralık'ta açılacağını açıkladı.

Yıl Parkı İstasyonu'nda başlayan programa Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları ve davetliler katıldı. İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın teknik sunumunun ardından heyet metro aracına geçti.

Özel, telsizle hareket merkezine seslenerek “Hayırlı olsun, başlayabiliriz, Bismillahirrahmanirrahim” dedi. Yaklaşık 20 dakika süren test sürüşü Ataşehir İstasyonu'nda sona erdi. Aslan ve Avşar, yolculuk sırasında hatla ilgili bilgi verdi.

13 KİLOMETRE, 11 İSTASYON

Yıl Parkı ile Kazım Karabekir arasında uzanan hat, 13 kilometre ve 11 istasyondan oluşuyor. Güzergâhta sırasıyla 60. Yıl Parkı, Tütüncü Mehmet Efendi, Sahrayıcedit, Yenisahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarşı, SBÜ Hastanesi ve Kazım Karabekir istasyonları bulunuyor.

Hat; Tütüncü Mehmet Efendi İstasyonu'nda Marmaray'a, Yenisahra'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosuna, Çarşı'da ise M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosuna entegre olacak. Böylece doğu-batı doğrultusunda çalışan bu üç hat arasında kuzey-güney bağlantısı sağlanacak.

Finans Merkezi İstasyonu da HIZRAY ve yapımı planlanan Söğütlüçeşme-Yenidoğan Metro Hattı ile entegrasyon noktası olarak tasarlandı.

İHALESİ 2017'DE YAPILDI, FİNANSMAN NEDENİYLE DURDU

Avşar'ın verdiği bilgiye göre, Mart 2017'de ihalesi yapılan proje, finansman sağlanamaması nedeniyle aynı yılın sonunda yüzde 4 fiziki ilerleme seviyesinde durduruldu. Haziran 2019'a kadar ilerleme sağlanamayan hatta, 2019 sonunda finansman tanımlanmasının ardından tüm güzergâhta çalışmalar yeniden başladı.

Avşar, hattın genelinde fiziki ilerlemenin yüzde 97'ye ulaştığını, ana hattaki imalatların tamamlandığını söyledi. İBB'nin projeye ilişkin yazılı bilgilendirmesinde ise ilerleme oranı yüzde 95,5 olarak yer aldı; elektromekanik ve ince işlerin sürdüğü belirtildi.

İstasyonlardaki kalan imalatların tamamlanacağını belirten Avşar, iki araçla yürütülen testlerin kasım ayı ortasında açılışa hazır hale getirilmesini ve hattın 19 Aralık'ta hizmete alınmasını planladıklarını aktardı.

40 ARAÇ TESLİM EDİLDİ

Hatta kullanılacak, Sakarya'da üretilen 40 araçtan oluşan dörderli 10 set, Dudullu'daki Metro İstanbul Behiç Erkin Raylı Sistem Yerleşkesi'ne teslim edildi. Araçların dinamik ve statik testleri tamamlandı. Ortak işletme modeli sayesinde araçlar, M8 Bostancı-Parseller ve M5 Üsküdar-Sultanbeyli hatlarında da kullanılabilecek.

İBB'nin bilgilendirmesine göre, hat boyunca sinyalizasyon testleri kapsamında SMA 2 sertifikası alındı ve SAT testlerine başlandı. İstasyon çevrelerindeki kazı, şantiye ve lojistik faaliyetleri kademeli olarak azaltılırken geçici olarak kapatılan yol ve alanlar etaplar halinde ulaşıma açılıyor.

Kazım Karabekir ve 60. Yıl Parkı istasyonlarında kamusal ve sosyal donatı alanları ile yeşil alanlar tasarlandı. Ataşehir İstasyonu üzerindeki alan için de EnerjiSA Üretim Şirketi tarafından Enerji Parkı tasarımı yapıldı.

ALTI HAT İÇİN 2028 HEDEFİ

Aslan, İBB'nin altı metro hattında çalışmalarının sürdüğünü belirterek bu hatları 2028 sonuna kadar kullanıma sunmayı hedeflediklerini söyledi. Pendik-Kaynarca Sabiha Gökçen bağlantısını Mayıs 2027'de devreye alacaklarını, Mahmutbey-Esenyurt hattında ise kasım sonunda tünel açma makinesi çıkışını gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Toplu ulaşım araçlarının alımına da değinen Aslan, 2 bin otobüs alınmasına karar verdiklerini, 550 otobüsün ihalesinin yapıldığını ve 145 otobüsün teslim alındığını açıkladı.