Olay, saat 14.00 sıralarında İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin karşısında bulunan ağaçlık alanda şüpheli bir çanta tespit edildi. İddiaya göre, iş yerinde çalışan bir kişi, kapının hemen önündeki ağaçların arasından malzeme almak istedi. Çalışan, bu sırada şüpheli bir çanta fark etti. Çantayı açarak kontrol eden kişi, içinde el bombası olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İNCELEME BAŞLATILDI İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak çevreyi kontrol altına aldı. Polis, olay yerinde parmak izi çalışması ve detaylı inceleme gerçekleştirdi. Bulunan el bombasına ilişkin inceleme başlatıldı.

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