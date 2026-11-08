İstanbul'un Ümraniye ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yola savruldu. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.50 sıralarında Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Sokaktan caddeye çıkan motosikletle caddede ilerleyen başka bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki sürücü de yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki sürücüye de ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, caddede seyreden motosikletle ara sokaktan çıkan motosikletin çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yola savrulan sürücülerin yardımına koştuğu görüldü.