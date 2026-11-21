İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nın 19 Aralık’ta açılacağını açıkladı. Aslan, 13 kilometrelik hatla Ümraniye’den Göztepe’ye yolculuğun 21 dakika süreceğini söyledi.

İBB Meclisi’nin Saraçhane’deki belediye binasında yapılan kasım ayı 6’ncı oturumunda 2027 bütçesini sunan Aslan, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini birbirine bağlayacak hattın trenlerinin hazır olduğunu, sinyalizasyon testlerinin ise tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE 29 EKİM DUYURULMUŞTU

M12 olarak adlandırılan 11 istasyonlu hatta 30 Ekim’de test sürüşü yapılmıştı. Aslan, bu sürüşün ardından da açılış için 19 Aralık tarihini açıklamıştı. Hattın daha önce 29 Ekim’de açılacağı duyurulmuştu.

Aslan, açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, bakanları, siyasi parti genel başkanlarını, milletvekillerini ve İstanbulluları davet etti.

2 BİN ARAÇ İÇİN HEDEF 2028 SONU

Toplu taşıma filosuna yönelik alım planını da paylaşan Aslan, belediyenin kaynaklarıyla 2 bin yeni araç alınacağını söyledi. Bu araçların 1.500’ünün otobüs, 290’ının metrobüs ve 210’unun tam elektrikli otobüs olacağını belirtti.

Araçların tamamının 2028 sonuna kadar İETT filosuna katılacağını açıklayan Aslan, böylece filonun yaş ortalamasının 6’nın altına düşeceğini kaydetti.

AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ise Aslan’ın daha önce 760 otobüs alınacağını açıkladığını hatırlatarak bu araçların İETT filosunda görülmediğini öne sürdü.

ÖĞRENCİLERE 1 LİRALIK BİNİŞ DÜZENLEMESİ

Aslan, öğrenci abonmanı bulunan 1 milyon 225 bin öğrenciyi kapsayacak bir düzenleme de açıkladı. Aralık ayındaki meclis toplantısında kabul edilmesi beklenen düzenlemeye göre bu öğrenciler otobüslerde 1 lira ödeyecek.

Kentsel dönüşüm için konut başına 1 milyon 300 bin liralık karşılıksız hibe önerildi. Programın ilk pilot bölgeleri Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Silivri olarak açıklandı. Ayrıca 2027’den itibaren 39 ilçedeki ibadethanelere ayda en az bir kez temizlik hizmeti verileceği belirtildi.

565 MİLYAR LİRALIK BÜTÇEYE ONAY

Aslan, bütçe görüşmelerinde meclis üyelerine, “Siz aslında burada benim bütçemi onaylamıyorsunuz, milletin bütçesini onaylıyorsunuz” diye seslendi.

Yaklaşık 10 saat süren toplantının sonunda İBB’nin 565 milyar liralık 2027 mali yılı bütçesi, 102 ret oyuna karşı 133 oyla kabul edildi.