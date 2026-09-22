Ramazan umresi ibadetini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan'a giden Ünlüce ailesi, Kabe'de yaşanan talihsiz bir gerginlik nedeniyle aylar süren bir hukuk mücadelesinin ortasında kaldı. Kutsal mekanda gerçekleşen bir sözlü tartışmanın ardından haklarında hapis cezası verilen ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen 4 kişilik aile, 8 aydır Türkiye'ye dönemiyor.

SECCADE GERGİNLİĞİ KARAKOLDA BİTTİ

Olay, ailenin umre ziyaretinin 24'üncü gününde sabah namazını kılmak üzere Kabe'ye gittikleri esnada meydana geldi. Tavaf namazı kıldıkları sırada görevli bir polisin seccadelerine basması üzerine aile üyeleri duruma tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüşünce güvenlik güçleri aileyi karakola götürdü. Görevli polisin kendisine şiddet uygulandığını iddia etmesiyle hukuki süreç başlatıldı.

ÜLKEDEN ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Yargılama aşamasında anne Havva Ünlüce ile kızları Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya 4 gün, Serdar Ünlüce ise 48 gün boyunca demir parmaklıklar arkasında kaldı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan aile fertlerine dava sonuçlanana kadar ülkeden çıkış yasağı konuldu. Tam beş kez hakim karşısına çıkan aileden Serdar Ünlüce 5 ay, anne ve iki kızı ise 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden aile şimdi istinaf mahkemesinin vereceği nihai kararı bekliyor.

“YEMİN EDERİM POLİSE VURMA YOK”

Eskişehir'de emlak danışmanlığı yapan Serdar Ünlüce, polise kesinlikle şiddet uygulamadığını belirterek, "Yemin ediyorum polise vurma yok. Sadece anneme zarar vereceğini düşünerek onu koruma refleksiyle sağ elimle tuttum. Olay sadece bundan ibaret. Basit bir tartışmanın nasıl bu noktaya geldiğini biz de anlamadık” açıklamasında bulundu. Ünlüce, karakola götürülürken kendisine sert müdahalede bulunan polisin daha sonra yanına gelerek özür dilediğini ve helallik istediğini de söyledi.

8 AYDIR SUUDİ ARABİSTAN’DA MAHSUR KALDIRLAR

Süreç boyunca Cidde Başkonsolosluğunun kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade eden aile, bir an önce memleketlerine dönmek istiyor. 8 aydır Suudi Arabistan'da mahsur kaldıklarını vurgulayan Serdar Ünlüce, yaşadıkları büyük mağduriyeti ve evlatlarına olan özlemini, "Benim üç evladım var, ablamın üç evladı var. Annem 61 yaşında, tansiyonu ve şeker hastalığı var. Kız kardeşim daha iki yıllık evli, evliliğinin 8 ayı burada beklemekle geçti. Hepimizin mağduriyeti var. Kızım her akşam 'Baba ne zaman geleceksin, ne zaman bana sarılacaksın?' diye soruyor” sözleriyle ifade etti.

Kutsal topraklara sadece ibadet amacıyla geldiklerini belirten Ünlüce, "Biz buraya Ramazan umresi ve ibadet için geldik. Basit bir olay nedeniyle aylardır ülkemize ve ailelerimize dönemiyoruz. Annem özellikle çok üzülüyor” açıklamasında bulundu.