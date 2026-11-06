Umre ve hac şirketinin Beyşehir sorumlusu olan emekli imam Abdullah Özkan, umre yolculuğu öncesinde gece saatlerinde Konya Havalimanı’na geldi. Özkan, burada uğurlama duası yaptığı sırada hayatını kaybetti.

Özkan’ın ölüm haberi ailesini, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

KonHaber'in aktardığına göre emekli imam olan Abdullah Özkan’ın vefatının ardından yapılan paylaşımda, "Abdullah Özkan hocamızı kaybettik. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" ifadeleri kullanıldı.

Beyşehir Sadıkhacı Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği (Beysadder) Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı Yusuf Çelik de yayımladığı taziye mesajında, "Mahallemiz sakinlerinden, emekli imamlarımızdan, hemşerimiz Abdullah Özkan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" açıklamasında bulundu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Abdullah Özkan’ın cenazesi, bugün cuma namazının ardından Beyşehir Çarşı Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Beyşehir Mezarlığı’nda defnedilecek.