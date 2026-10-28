YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin 81 il başkanıyla bir araya geldiği toplantıda yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Üye sayısının 800 bine yaklaştığını belirten Özel, Türkiye tarihinde bir ilke imza atacaklarını söyleyerek genel başkanın doğrudan üyelerin oylarıyla seçileceğini duyurdu. Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Milletin doğrudan talimatı size verdiği, 900’ün üzerindeki ilçemizde yapılan bu büyük haksızlığa karşı milletin ayağa kalktığı, 81 ilde tüm Türkiye’de ‘Biz iktidarı değiştirme umudumuza, kararlılığımıza uzanan eli ittiririz. Sandığa uzanan eli kırarız. İktidar yürüyüşümüzü durdurmaya çalışan kimse biz onunla mücadele ederiz’ dedi.”

‘SOYGUNU UNUTTURMAYIZ’

Fon vurgununda mağdurun 86 milyon olduğunu vurgulayan Özel şöyle devam etti:

“Bu soygunu unutturmayacağız. Erdoğan bu soygunu yapan yol arkadaşlarının listesini ısrarla milletten saklıyor. Açığa çıkaranları hedefe koyuyor, açığa çıkarmamak için elinden geleni yapıyor. Hukuk işletilmemekte, hukukta görülmemiş ‘tövbe hesabı’ diye yeni bir kavram tarif edilmektedir. Suçüstü yakalananlar cami bahçesine çocuk bırakıp gider gibi günahlarını tövbe hesabına bırakıp soruşturmadan kovuşturmadan kurtulmayı, yani Erdoğan’ın kendi yargı sistemi içinde affa uğramayı beklemektedirler.”

‘Erdoğan’ı tek seven Trump’

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiye dikkat çeken YENİ Parti lideri Özel, “Erdoğan iktidarı, Trump’ın her dediğine, ‘evet’ demektedir. Karşılığında Türkiye’nin menfaati toplamda sıfırdır. Türkiye’nin ABD ile değil, Trump’ın Erdoğan ile ilişkisi vardır” dedi. Özel, şunları söyledi:

“Öyle şanssız bir dönemdeyiz ki Erdoğan’ı neredeyse Amerika’da seven tek kişi Amerika’yı yönetmektedir ve maalesef neredeyse Trump’ı Türkiye’de seven tek kişi de Türkiye’yi yönetmektedir. Dostunuz Trump iki yıldır yaptırımları kaldıramadı. Ama Güney Kıbrıs’a silah satışına konmuş yasağı kaldırdı.”