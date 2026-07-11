Küresel piyasalarda altın fiyatları baskı altında kalmaya devam ederken, hisse senedi piyasaları yapay zeka sektöründeki büyüme beklentileriyle genele yayılan bir yükseliş kaydetti. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim enflasyon kaygılarını körüklerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını koruyacağı beklentisi değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdı.

ALTIN FİYATLARINDA HAFTALIK KAYIP

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşerek 4.121,08 dolara gerilerken, değerli metal haftalık bazda yüzde 1,31 değer kaybetti. ABD'de ağustos teslimatlı altın vadeli işlemleri de yaklaşık yüzde 0,7 düşerek ons başına 4.113,70 dolardan günü tamamladı.

Yurt içinde ise gram altın da ons altındaki düşüşle serbest piyasada haftayı 6.221,15 liradan kapattı.

TD Securities Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, altın fiyatlarındaki zayıflamanın ana nedeninin ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim olduğunu belirtti. Melek'e göre bu durum, yatırımcıların altın ve gümüş gibi değerli metallerdeki pozisyonlarını sınırlandırmalarına yol açıyor.

ALTINI YÜKSEK FAİZ BASKILADI

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı güvenli bir liman ve korunma aracı görülse de, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı beklentisi faiz getirisi olmayan bu varlığın cazibesini azaltıyor. Piyasalardaki sermaye, daha yüksek getiri sunan varlıklara yönelmeyi sürdürüyor.

Asya piyasalarındaki gelişmelere bakıldığında, Hindistan'da altın bu hafta önemli bir iskonto ile işlem gördü. Çin'de ise Merkez Bankası'nın son iki buçuk yılın en güçlü haziran ayı altın rezerv artışını açıklamasının ardından talep istikrarlı seyrini korudu.

Diğer değerli metallerde ise karışık bir seyir hakim oldu:

Gümüş: Spot gümüşün ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 59,56 dolara geriledi.

Platin: Yüzde 0,4 artışla 1.616,72 dolara yükseldi.

Paladyum: Yüzde 2,2 primle 1.274,50 dolara ulaştı.

BORSALAR YAPAY ZEKA İLE UÇTU

Değerli metallerdeki geri çekilmenin aksine ABD hisse senedi piyasaları pozitif bir seyir izledi. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere dair endişeleri geçici olarak bir kenara bırakarak yapay zeka (AI) sektörünün büyüme potansiyeline yatırım yapmaya devam etti.

Kapanışta endekslerin performansı şu şekilde gerçekleşti:

Dow Jones: Yüzde 0,29 artış

S&P 500: Yüzde 0,42 artış

Nasdaq Composite: Yüzde 0,29 artış

MSCI Dünya Endeksi: Yüzde 0,4 artış

PETROLDE MÜZAKERE İYİMSERLİĞİ

Petrol fiyatları ise yatırımcıların ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin yeni sinyaller beklemesiyle hafif geriledi. ABD Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,74 düşüşle 71,55 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,41 azalarak 75,99 dolara indi.

BMO Kıdemli Ekonomisti Carl Campus, bölgede devam eden çatışmalara rağmen petrol fiyatlarının nispeten dengeli kaldığına dikkat çekti. Campus, taraflar arasında süregelen müzakerelere ilişkin piyasa iyimserliğinin, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü tırmanışı sınırlayan ana etkenlerden biri olduğunu vurguladı.