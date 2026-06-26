Galler'in batı kıyısındaki küçük bir sahil kasabası olan Barmouth'ta, bugün sahil boyunca yürüyüş yapanlar İrlanda Denizi'ne bakan büyüleyici, tek odalı modern bir evle karşılaşıyor. Bilmedikleri ise bu lüks yapının yerinde yakın zamana kadar, neredeyse 20 yıl boyunca kapısına kilit vurulmuş metruk bir umumi tuvalet bulunduğu...

Bu inanılmaz dönüşümün arkasında ise herkesin yanından başını çevirerek geçtiği bir mülke hayatının riskini alarak yatırım yapan Elaine ve Alan Taylor çifti var.

Olay mülkün 345.000 euro’nun (Yaklaşık 18 milyon 313 bin TL) üzerinde bir fiyatla satışa çıkarılmasıyla ortaya çıktı. North Wales Live haberine göre her şey, Taylor çiftinin Barmouth'ta tatil yaparken sahile sadece birkaç metre uzaklıktaki Marine Parade caddesinde eski bir umumi tuvalet kompleksinin üzerindeki "satılık" tabelasını görmesiyle başladı.

Mülk, alıcıların içini görmesine izin verilmeden, kapalı zarf usulüyle teklif sunulan bir "kör açık artırma" yöntemiyle satılıyordu.

Büyük bir risk alan çift, Temmuz 2015'te 38.500 euro teklif verdi ve açık artırmayı kazandı. İçeriye adım bile atmadan bu parayı gözden çıkardıklarını belirten Elaine Taylor, süreci şu sözlerle anlatıyor: "Satış anında içeri girmemiz yasaktı, bu yüzden körü körüne bir teklif verdik. Burası eski bir kamu binası olduğu için en azından hazırda elektrik ve su tesisatının bulunacağını varsayarak mantıklı bir kumar oynadık."

Nem, küf ve 19 yıllık ağır koku

Gwynedd Şehir Konseyi'nin resmi imar belgelerine göre bina 1997 yılında kapatılmış ve tam 19 yıl boyunca tamamen metruk halde bırakılmıştı. Deniz kenarındaki bu yapıda neredeyse 20 yıllık ihmal, arkasında ağır bir nem, kalın bir küf tabakası, paslanmış borular ve temizlenmesi imkansız gibi görünen kesif bir koku bırakmıştı. Ancak çift pes etmedi; konut dönüşüm izni 2016'nın sonlarında alındı ve 2017 yazında tarihi inşaat resmen başladı.

Çalışma 10 yıl sürdü

Taylor çifti, işin içine girdiklerinde tahmin ettiklerinden çok daha büyük bir operasyon satın aldıklarını anladılar. Yenileme çalışmaları aylar değil, tam 10 yıl sürdü. Çift bu süreçte eski duvar yapılarıyla, katı inşaat yönetmelikleriyle ve tarihi binaların getirdiği tüm kronik sorunlarla tek başına mücadele etti.

Projenin finansal boyutu ise dudak uçuklatan cinsten:

İlk Satın Alma Bedeli: 38.500 euro

Sadece Tadilat Masrafı: Yaklaşık 304.000 euro

Toplam Proje Maliyeti: 339.000 euro

Çift, on yıl içinde mülkün ilk alış fiyatının tam 10 katı kadar ek bir yatırımı gözden çıkarmak zorunda kaldı.

Karşılığını fazlasıyla aldılar

10 yıllık sabrın ve harcanan yüz binlerce euronun karşılığı ise göz kamaştırıcı oldu. Binanın eski, kasvetli halinden geriye en ufak bir iz bile kalmadı. Ortaya çıkan yeni tasarım; oturma odası ve mutfağın tek bir alanda birleştiği geniş bir yaşam alanı, kendine ait şık bir banyosu olan yatak odası, yatağın tam üzerine konumlandırılmış yıldız izleme penceresi ve Barmouth plajının eşsiz manzarasını içeriye davet eden granit pervazlı devasa bir köşe penceresinden oluşuyor.

Eski bir umumi tuvaletten, İrlanda Denizi manzaralı milyarlık bir sahil villasına dönüşen bu yapı, gayrimenkul dünyasında ezber bozan en sıra dışı projelerden biri olarak kayıtlara geçti.