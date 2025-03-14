41 yaşındaki Nicolette Richardson, hastalığının tek belirtisi olan baş ağrısını hissetmesinden bir gün sonra doktora gitti. Başlangıçta migren sanılan ağrıların ardından yapılan MR taraması, agresif bir glioblastoma tümörünü ortaya çıkardı.

KISA BİR SÜRE SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tümör teşhisi konulduktan altı gün sonra acil ameliyata alındı. Ancak ameliyat sonrası felç, görme kaybı ve komaya girmesiyle sonuçlandı. Kısa sürede hayatını kaybeden kadının ardında ise 8 yaşında bir kızı kaldı.

KIZIYLA BERABER BAĞIŞ TOPLUYOR

Kadının eşi Ham-Howes ise eşini bu hastalıktan kaybettiği için kızıyla beraber eşinin anısını yaşatmak için Beyin Tümörü Araştırmaları'na bağış topluyor.