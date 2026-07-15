Ankara Milletvekili Umut Akdoğan dikkat çeken haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Akdoğan Gazeteci İsmal Saymaz'ın yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim kurultayından sonra kendi isteğimle hiçbir kurulda ve TBMM‘de görev almadım.

Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim.

Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi bizlere yeter."

"YENİ PARTİ DİYELİM"

Özgür Özel Sözcü yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni partinin ismi ilk kez Sözcü yayınında açıklandı. Özel, ilk kez tarih vererek 'Temmuz sonu Ağustos başı gibi adım atılır, İsim ve logo çalışıyoruz genel kabul gören isim belli şimdilik 'Yeni Parti' diyelim ' dedi. Özel açıklamalarında "20 Temmuz elbette bekleniyor biz hukuki mücadele de veriyoruz ama hepsinin bir iki haftalık işi var. Ondan sonra seçilmiş il başkanlarımızla konuşarak koordineli ve eş zamanlı şekilde ilerleyeceğiz" dedi.