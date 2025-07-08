Umut Akyürek 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile nikâh masasına oturmuş, 2005'te de kızı Melek Bal'ı dünyaya getirmişti.

Geçen yıl Instagram hesabından bir video yayınlayan Umut Akyürek, kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu söylemiş, yardım istemişti:

"Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor."

Sonrasında hastaneye yatırılan Melek Bal tedavisini tamamlamış ve evine dönmüştü. Ancak çiftin kızı yine madde kullanmaya başladı.

Melek Bal önceki gün sosyal medyada birkaç gündür sokakta olduğunu, kafelerde ve otobüslerde vakit geçirdiğini söyleyince takipçileri evine dönmesini istedi. Evine döndüğünde odasını bıraktığı gibi bulamadığı gerekçesiyle olay çıkardı, yaşanan arbedede elinden hafif yaralandı. Eve polis ve ambulans çağrıldı.

Baba Oktay Ertuğrul "Kızım maddeye tekrar başladı. Eve çağırdığımız polis ve ambulans bir şey yapamadı, nasihat verip kapıdan döndüler. Mahkemeye başvurmamız gerekiyormuş" dedi.