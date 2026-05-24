Tiyatro sahnesindeki ilk deneyiminde önemli bir başarıya imza atan Alina Boz, “Palamut Zamanı” adlı oyunla ödül alırken, gecenin dikkat çeken anı eşi Umut Evirgen’in yaptığı romantik paylaşım oldu. Evirgen’in “ilk oyun, ilk ödül” notuyla yaptığı kutlama, sosyal medyada ilgi gördü.

YILIN UMUT VEREN KADIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği ve sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen “Palamut Zamanı”, tiyatro çevrelerinde dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Oyundaki performansıyla öne çıkan Alina Boz, Türkiye’nin saygın tiyatro organizasyonlarından Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri kapsamında “Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.





EŞİNE OLAN HAYRANLIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ancak gecenin en çok konuşulan anı sahne başarısından çok, ödül sonrası yaşanan duygusal paylaşımlar oldu. Umut Evirgen, tören gecesinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak eşine olan hayranlığını gözler önüne serdi. Evirgen’in Boz’a gururla baktığı kareler ve “ilk oyun, ilk ödül” notu, çiftin mutluluğunu yansıtan en dikkat çekici detay olarak öne çıktı.





Boz’un tiyatrodaki ilk adımında gelen bu ödül kariyerinde önemli bir başlangıç olarak değerlendirilirken, Evirgen’in romantik kutlaması geceye damga vuran unsur oldu.