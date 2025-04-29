SİLAH BIRAKMAK YERİNE...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla başlayan İmralı süreci “Somut adım atma” krizine evrildi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma ve örgütü lağvetme” çağrısının ardından terör örgütünün geçtiğimiz pazar günü kongresini Süleymaniye’de toplanıp silah bırakması bekleniyordu. Ancak fesih kararı yerine açıklama geldi.

DEM’DEN ‘GÜVENLİK’ ÇIKIŞI

PKK açıklamasında, Apo’ya özgürlük talep edildi, “Acele etmemeye ve süreci bozan taraf olmamaya çalışıyoruz” denildi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise PKK’nın fesih kongresi ve silah bırakması konusunda “Sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarını sağlamadan sürecin ilerleyebilmesi mümkün değil” dedi ve şunları söyledi:

TOPU İKTİDARA ATTI

“PKK da Öcalan’ın özgürlük ve kongreye katılım koşullarını ifade ediyor. Kongrede karar alma yetkisine sahip tek kişi olarak Öcalan’ı ifade ettiler. Herkes kongrenin toplanması için hemfikir ama gereğini yerine getirme sorumluluğu hükümette. Öcalan’ın tecridinin kaldırılması önemli. Bunlar Öcalan nezdindeki temel taleplerimiz.”

YARGI PAKETİ HAZIRLIĞI

Ankara kulislerinde “Havanda su dövülüyor, her iki taraf da süreci bitiren taraf olmak istemiyor” yorumu yapılırken iktidar kanadı yeni yargı paketi hazırlıyor. Pakette Öcalan’ın tecridinin kaldırılması düzenlemesi yer almıyor. Bu adımların sürecin gelişimine göre şekilleneceği konuşuluyor. Apo için “Umut hakkı” da pakette bulunmuyor.

Kongre için Öcalan şartı

Suriye’de PKK elebaşlarının düzenlediği ve ‘özerklik’ talepli bildiri yayımlanan konferans sonrası PKK yürütme komitesi açıklama yaptı. Açıklamada, “İmralı Heyeti iyimser açıklamalar yapıyor. Fakat 27 Şubat tarihli çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok” denildi. Öcalan’ın “İmralı’daki durumun değişmesinin beklendiği, özgür yaşam ve çalışma koşullarına kavuşarak parti kongresini yönetir hale gelmesi gerektiği” vurgulandı.