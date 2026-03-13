Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, yaşadığı mahallede çıkan yangını sosyal medya hesabından paylaştı. 43 yaşındaki Özkan, yangının evlerinin hemen yanında çıktığını ve kendisiyle eşinin panik yaşadığını ifade etti.

''KORKU DOLU BİR ANDI''

Özkan, paylaşımında “Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın” dedi.

''KEDİLERİMİZİ KURTARDIK''



Yaşadığı mahallede komşuların yardımını da anlatan Özkan, “Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki paylaşım, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve yangın anındaki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Özkan ailesi, yangın sonrası güvenli bir şekilde durumlarını paylaştı.