Finansman krizinin giderek büyüdüğü 2025’te, iç talepteki düşüş, kârlardaki erimeye karşın maliyetlerdeki artışla birlikte reel sektörün sorunları da giderek derinleşti. Reel sektör için bu yazın daha da zor geçeceği belirtilirken, umutlar da 2026’nın sonuna kaldı. İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Sadece büyük şirketlerde değil, mikro ve küçük ölçekli işletmelerde de üretimden satışlarda çok ciddi düşüş var. Geçtiğimiz senelere göre kârlılığımız yüzde 4-5’lere kadar geriledi.

İflas eden, konkordato ilan eden işletmeler açıklanıyor ama bir de duymadığımız küçük ve mikro ölçekli işletmelerde çok fazla sayıda devirler var” dedi. “Yaz sezonu ile okulların kapanmasıyla piyasa biraz turizm sezonuna kayar. Dolayısıyla bu üç ay reel sektörün daha da zor geçireceği bir dönem olacak” ifadelerini kullanan Önel, enflasyonla mücadele süreci ile ilgili de hanehalkı ve reel sektör beklentilerine dikkat çekti. Halen hanehalkı ile reel sektörün programa inanmadığını, bunun raporlara da yansıdığını yineleyen Önel, “Program kritik. Artık programdan somut bir şeyler almamız lazım” ifadelerini kullandı.

‘FARKLI OLMAYACAK’

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çetin de önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerde fuarlarda alınan siparişlerin önemli olduğunu söyledi. Çetin, “Ama sanayici, bir beklenti içinde değil. Mevcut şartlar, istihdam maliyetleri ve yüksek enflasyon ile birlikte yurt dışındaki rekabet gücümüz ciddi oranda zayıfladı. 2026’nın ilk altı ayı da mevcut durumdan farklı olmayacak” diye konuştu.

Sektör temsilcileri firmaların kredi limitlerinin dolduğunu ve nakit akışında zorlandıklarını belirtiyor.

‘Bu havada yer satmak kolay değil’

ZÜCDER Başkanı Burak Önder, “Bazı firmaların kredi limitleri dolduğundan ya da bazı firmaların da nakit akışını sağlamak amacıyla yüksek faizli krediye bulaşmamak için duran mal varlığı satışına geçtiklerini zaman zaman duyuyoruz. Lakin bu havada, faiz oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda yer satmak çok kolay değil” diyerek bu kapsamda taşınmazların rayiç

bedelin altına satıldığını ifade etti.