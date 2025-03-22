Farklı görüşlere toleransı olmayan, kendi fikirlerini benimsemeyen herkesi düşman ilan eden iktidarın son hedefinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasının ardından bir genç, umutsuzluğa kapıldığına yönelik Ekonomist Mahfi Eğilmez’e e-posta gönderdi. Bu ülkeye inandığını vurgulayan Mahfi Hoca ise “Umudumu kaybettiğim zaman Nutuk okurum” diyerek Türkiye’nin ve gençlerinin yol haritası olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun kıymetli eseri Nutuk’u işaret etti.

Mahfi Eğilmez

ATATÜRK VAZGEÇMEDİ

28 yaşında, İstanbul’da yaşayan bir özel sektör çalışanı olduğunu belirten bir genç, yıllarca kendini geliştirerek, okuyarak, çalışarak kendisine bir kariyer inşa ettiğini ancak ülkenin politik ortamı nedeniyle mutlu olamadığını belirtti. Genç, Mahfi Hoca’ya “Canım hocam, bu adamlar bizim gençliğimizi, geleceğimizi, mutluluğumuzu, umudumuzu, hayallerimizi çaldı. Sadece benim neslimin değil benden sonraki yeni nesillerin de mutluluğuyla, hayalleriyle, geleceğiyle oynadılar. Gerçekten umut var mı, yoksa sadece kendimizi mi kandırıyoruz” sorusunu yöneltti.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1938’de Ankara Stadı’ndaki “Gençlik ve Spor Bayramı” törenini şeref tribününde izlerken…

Eğilmez ise bu ülkenin potansiyeline bir gün gerçekten ulaşacağına vurgu yaparak “Bazen ben de umudumu kaybeder gibi oluyorum. O zaman hemen Nutuk’u alıyorum elime ve ilk sayfasını okuyorum. Atatürk’ün çizdiği manzara-i umumiye gözümün önünde canlanıyor ve düşünüyorum: Eğer Atatürk o anda umutsuzluğa kapılıp geri dönseydi ne olurdu? O zaman umutsuzluğa kapılma hakkımın olmadığını anlıyorum. Umutsuzluğa yer yok, hep birlikte bu ülkeyi tekrar ayağa kaldıracağız” yanıtını verdi.

İşte 1919’daki ülke manzarası

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, büyük imkansızlıklara rağmen destansı bir zafer kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak gösterilen 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında Türkiye’nin 1. Dünya Savaşı’nı kaybeden, ülkeyi savaşa sürükleyenlerin firar ettiği, “soysuzlaşmış” bir padişahı olan, silahı ve cephanesini kaybeden ordusu olan, 1912’den bu yana süregelen savaşlarla yorgun ve fakir kalan ve dört tarafı İtilaf devletleri tarafından işgal edilen bir ülke olduğunu Nutuk’un ilk sayfasında anlatıyordu.