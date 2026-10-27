Ünal Peynircilik’in kurucusu, iş insanı Adnan Sungur’un babası Ünal Sungur hayatını kaybetti. Sungur’un vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
Ünal Peynircilik ailesi tarafından yayımlanan taziye mesajında, şirketin kurucusu ve aile büyüğü Sungur’un kaybından duyulan derin üzüntü dile getirilerek ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.
Ünal Sungur’un cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından ikindi namazını müteakip Malkara Kocaağaçlar Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.