İstanbul Kadıköy’de bulunan Ünalan Metro İstasyonu’nun AVM ve metrobüs çıkış kapısında sabah saat 10.00 sıralarında yürüyen merdiven arızalandı. Arıza sonrası merdiven basamaklarının kırılması, istasyonu kullanan vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı.
Arızanın ardından görevliler, yürüyen merdivenleri kullanıma kapatarak önlem aldı ve bölgeye bariyer çekti. Vatandaşlar, merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda kalırken, istasyon çıkışında yoğunluk oluştu. Arıza yaklaşık dört saat boyunca giderilemedi.
Yetkililerin arızanın nedenine ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.