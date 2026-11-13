Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander De Croo, iklim planlarının ancak finansman ve somut projelerle sonuç verebileceğini belirterek, Türkiye ile UNDP'nin bu amaçla ortak bir destek mekanizması oluşturduğunu söyledi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA'ya konuşan De Croo, BRIDGE adlı mekanizmanın iklim planları ile iklim eylemleri arasında köprü kurmayı amaçladığını anlattı.

De Croo, "İklim planı harika bir şey ancak tek başına hiçbir şeyi değiştirmez. İşler, finansmanı devreye soktuğunuzda değişir" dedi. Projelerin ivme kazanmasının ve planların kaç milyon insanı olumlu etkilediğinin ya da daha iyi koruduğunun ölçülebilmesinin önemini vurguladı.

"MESELE, MÜZAKEREDEN UYGULAMAYA GEÇMEK"

COP31'e iklim konusunda harekete geçmek isteyen 94 bin kişinin geldiğini söyleyen De Croo, konferansın uygulamaya verdiği önemle öncekilerden ayrıldığını belirtti.

De Croo, "Burada mesele, hedefler belirlemek değil. Mesele, müzakereden uygulamaya geçmek" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin başkanlığında uygulamaya verilen önemi olumlu değerlendiren De Croo, teknoloji ve finansmanın mevcut olduğunu, önceliğin bunları dünyada harekete geçilmesi gereken yerlere ulaştırmak olması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile UNDP arasındaki işbirliğinin uzun süredir devam ettiğini belirten De Croo, "Türkiye ve UNDP olarak, ülkelerin bu iklim planlarını eyleme dönüştürmelerine yardımcı olmak için ortak bir destek mekanizması oluşturduk" dedi.

ÖZEL SEKTÖRE ERKEN KATILIM ÇAĞRISI

UNDP'nin çalışmalarının yaklaşık üçte birinin iklim alanında olduğunu aktaran De Croo, faaliyetlerinin politika reformlarından güneş enerjisi santrallerinin inşasına kadar uzandığını kaydetti.

Doğru yapılan iklim yatırımlarının istihdam yaratacağını ve ekonomileri şoklara karşı daha dayanıklı hale getireceğini söyleyen De Croo, bu yatırımların ülkelerin yatırım yapılabilir veya kredilendirilebilir olduğunu göstererek başka yatırımların da önünü açabileceğini ifade etti.

İş ortaklarının sürece erken aşamada katılması gerektiğini vurgulayan De Croo, UNDP'nin doğru projelerin belirlenmesi ve risklerin azaltılması konusunda ortaklık yapabileceğini belirtti. Özel sektöre beklememe çağrısında bulunan De Croo, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve uyum çalışmalarına herkesin dahil olması gerektiğini söyledi.