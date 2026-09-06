Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 21 ülkede yürütülen araştırma, çocukların sanal ortamda karşılaştığı risklerin boyutunu aydınlatıyor. Araştırma kapsamında internet kullanan 12-17 yaş grubundaki çocuklar incelenirken, bir yıl içinde 20 milyon çocuğun sanal ortamda cinsel istismara uğradığı belirlendi. VAKALARIN YÜZDE 40'İ KİMSEYE ANLATAMADI Bu sayının, araştırma kapsamındaki çocukların yaklaşık beşte birine denk geldiği belirtildi. Araştırma sırasında 15 milyondan fazla çocuğun istemediği cinsel içeriklere maruz kaldığı, yaklaşık 9 milyon çocuğun ise istemediği halde cinsel içerikli konuşmalara katılması veya görüntü paylaşması istendiği kaydedildi. Ayrıca, yaklaşık 4 milyon çocuğun cinsel içerikli görüntülerinin rızaları dışında paylaşıldığı ortaya çıktı. Bu vakaların yaklaşık yüzde 60ının sanal medya platformlarında yaşandığı ifade edildi.

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