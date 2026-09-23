IAB tarafından genç yetenekleri dijital pazarlama ve teknoloji ekosistemiyle buluşturmak amacıyla düzenlenen UniChallenge Tech, Lenovo Türkiye ana sponsorluğunda 8. dönemini tamamladı.

Programın hedef kitlesi bu yıl ilk kez genişletilerek, bölümü ne olursa olsun teknolojiye ilgi duyan üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara açıldı. Bu dönemde 17 üniversiteden ve 11 farklı şehirden 26 genç mezun oldu ve mezunların 16'sı İstanbul dışındaki üniversitelerden geldi.

Program kapsamında önceki dönemlerde de yer alan yapay zeka eğitimleri bu yıl genişletilirken, katılımcılar edindikleri bilgileri gerçek bir kampanya sürecinde uygulama fırsatı buldu. Lenovo'nun gerçek marka briefi kapsamında ekiplerden medya stratejisi, planlama ve uygulama önerilerinin yanı sıra yapay zeka araçlarından yararlanarak reklam materyalleri hazırlamaları istendi.

Lenovo Türkiye'nin programa katkısı, gençlerin yapay zekayı yalnızca teorik bir eğitim konusu olarak değil, gerçek bir pazarlama ve iletişim sürecinin parçası olarak deneyimlemelerine odaklandı. Böylece katılımcılar, bir markanın ihtiyacını anlamaktan medya stratejisi geliştirmeye ve yaratıcı materyal üretmeye kadar uzanan uçtan uca bir kampanya sürecini deneyimleme fırsatı buldu.

İki hafta süren programda gençler dijital pazarlama, medya, veri, teknoloji, iletişim ve yapay zeka alanlarında 32 uzman eğitmen tarafından verilen eğitimlere katıldı. UniChallenge Tech kapsamında bu yıl ilk kez hayata geçirilen mentorluk uygulaması ile gençler, hazırlanan brief üzerinde çalışırken tamamı geçmiş dönem UniChallenge Tech mezunu olan 6 mentorun deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren ekipler, IAB üyesi şirketlerde staj yapma fırsatı kazandı.

8 Yılda 326 Mezun

UniChallenge Tech, sekiz yılda 326 genci mezun etti. Program mezunlarının yüzde 62'si, program sonrasında staj veya iş yoluyla sektöre adım attı.

IAB CEO'su Neslihan Olcay, UniChallenge Tech'in 8. döneminde gerçekleştirilen değişiklikleri ve programın sektör için taşıdığı önemi şöyle değerlendirdi: “UniChallenge Tech ile 8 yıldır dijital ekosistemin geleceğini şekillendirecek genç yetenekleri sektörümüze kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl programımızı gençlerin ve sektörün değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde birçok yönden geliştirdik. Programımızı ilk kez tüm bölümlerden gençlere açarken, yapay zeka eğitimlerimizi de gerçek bir kampanya deneyiminin farklı aşamalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz programda bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz mentorluk sistemiyle, 6 UniChallenge Tech mezununun deneyimlerini yeni katılımcılara aktarmalarını sağladık. Eski mezunlarımızın mentor ve eğitmen olarak programa katkı sunması, yıllar içinde oluşturduğumuz ağın değerini gösteriyor. Gençleri güncel teknolojilerle tanıştıran, gerçek projeler üzerinde deneyim kazanmalarını sağlayan bu yapıyı önümüzdeki dönemde de geliştirmeye devam edeceğiz.”

Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak ise programa ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Lenovo olarak teknolojinin dönüştürücü gücüne inanıyor ve gençlerin bu dönüşümün yalnızca takipçileri değil, üreticileri olmasını önemsiyoruz. UniChallenge Tech'in bu yıl farklı disiplinlerden teknolojiye ilgi duyan gençlere açılmasını ve yapay zekanın gerçek bir kampanya üretim sürecinin parçası haline gelmesini değerli buluyoruz. Gençlerimizin, medya stratejisinden yaratıcı içerik üretimine uzanan süreçte teknolojiyi kullanarak geliştirdikleri projeleri görmekten büyük heyecan duyduk. Lenovo olarak bu yöndeki çalışmalara ve gençleri desteklemeye devam edeceğiz.”

UniChallenge Tech 8. Dönem Kazananları

Program sonunda ekipler, Lenovo'nun marka briefi doğrultusunda geliştirdikleri medya stratejisi ve planlama önerileri ile yapay zeka araçlarından yararlanarak hazırladıkları reklam materyallerini jüriye sundu. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ekipler şöyle:

BİRİNCİ GRUP: GRUP3

Burcu Binnetoğlu (İstanbul Üniversitesi)

Emine Balcı (Sakarya Üniversitesi)

Hazel A. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Kubra Nur Sorkulu (Erciyes Üniversitesi)

Yaren Coşkun (Işık Üniversitesi)

Grup Mentörü: İlayda Tarakçı

İKİNCİ GRUP

Ahenk D. (Bursa Teknik Üniversitesi)

Esma Değirmencioğlu (Sakarya Üniversitesi)

Melike Özge Terzi (Işık Üniversitesi)

Mustafa Emirhan Pirgon (Alparsan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Grup Mentörü: Gökalp Sabri Peker

ÜÇÜNCÜ GRUP

Aleyna Nur Örs (Erciyes Üniversitesi)

Ece Kilcioğlu (Çankaya Üniversitesi)

Elif Ceren Yenilmez (İstanbul Nişantaşı Üniversitesi)

Özlem Nazar Akyüz (Akdeniz Üniversitesi)

Rananur Arslanhan (Anadolu Üniversitesi)

Grup Mentoru: Ayyüce Kaytazcı

UniChallenge Tech'in 8. Dönem Destekçileri

Lenovo ana sponsorluğunda gerçekleştirilen UniChallenge Tech'in bu yılki destekçileri arasında Amazon Ads Destek Sponsoru, ETİ Mutluluk Sponsoru, Kazan Kazan İnternet Sponsoru ve Sosyopix Ödül Sponsoru olarak yer aldı. Programın tanıtım çalışmaları ise FCB Artgroup tarafından yürütüldü.

Katılımcılardan bazıları, görüşlerini şu şekilde paylaştı:

Ayşe Sena Gün (İstanbul Üniversitesi): “UniChallenge Tech dijital pazarlama, yapay zekâ ve dijital reklamcılık alanlarında eğitimlerle başlayıp ekip çalışması ve gerçek bir marka projesi üzerinden öğrendiklerimizi uygulama fırsatı sunarak devam eden çok verimli bir deneyimdi.”

Esma Evin İpek (İstanbul Okan Üniversitesi): “UniChallenge benim için yalnızca bir deneyim değil, fikirlerin gerçeğe dönüştüğü büyülü bir yolculuktu. İlk oturumdan son oturuma kadar ekibimle ürettik, düşündük, paylaştık ve sonunda hepimizin emeğini taşıyan bir proje ortaya koyduk. Bu atmosferin parçası olmak eşsizdi.”

Hazel Azaklı (ODTÜ): “UniChallenge dijital pazarlamaya sıfırdan başlayan birinin bile 2 haftada aldığı kapsamlı ve öğretici eğitimlerle brief'e uygun çok iyi reklam kampanyası kurgulayabildiği bir program. Şu ana kadar aldığım tartışmasız en iyi eğitimleri UniChallenge sayesinde aldım.”

Mustafa Emirhan Pirgon (Alparsan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi): “UniChallenge bir eğitimden ziyade sektörün önizlemesidir. Bu süreçte ne bir eğitim kadar bilgi edinebilirsiniz ne de bir staj kadar deneyim kazanabilirsiniz. Briefi de düşünürsek sektörel bir simülasyon diyebiliriz. Briefinden sunumuna kadar gerçek ama başarısızlık ihtimali yok.”

Özlem Nazar Akyüz (Akdeniz Üniversitesi): “UniChallenge Tech, gençlerin yalnızca izleyen değil üreten tarafta olduğu; gerçek markalarla çalışarak fikirlerini projeye, projelerini deneyime dönüştürdüğü bir genç yetenek platformu.”