İki yıl önce Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde çok sayıda teğmen bir araya gelmiş, tören sonunda kılıç çatarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atmıştı.



İktidara yakın isimlerin hedef göstermesi sonucunda TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenin açtığı davalarda temyiz süreçleri devam ederken, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde dikkat çeken bir olay yaşandı.





ÜNİFORMASI ALINDI, TÜRKİYE'Yİ TAKIM ELBİSEYLE SAVUNDU



Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu'nun Onlar TV'de anlattığı habere göre, TSK'dan ihraç edilen teğmenler arasında yer alan İzzet Talip Akarsu, 'yüksek lisans' öğrencisi olması nedeniyle Ankara'daki 36. Nato Zirvesi'ni sivil olarak takip etmek istediğini belirtti ve akreditasyon başvurusunda bulundu. NATO tarafından kabul edilen başvuru sonrası etkinlikteki konuşmaları takip eden Akarsu, Türkiye'ye yönelik peş peşe eleştirilerin sıralandığı bir panele katıldı.





Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini yöneten delegasyonda yer alan bir ismin paneldeki konuşmasında Türkiye'deki mevcut siyasi iklime yönelik sert eleştirilerde bulunması üzerine söz alan Akarsu, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı iki yüzlü bir politika uyguladığını belirtirken, muhatabına sorduğu soruda "Avrupa Birliği madem ki iddia ettiği bu insani değerlere önem vermekte ve bu kısıtlamalara uymayan ülkelere yaptırımlar uygulamakta. O halde yıllardır açık bir işgal ve soykırım girişiminde bulunan İsrail'e yönelik neden herhangi bir adım atmamaktadır?" ifadelerini kullandı.



İhraç teğmenin sorusu karşısında zor anlar yaşayan AB temsilcisi, soruya net bir cevap veremeden farklı alanlarda konuşmasını sürdürdü.





