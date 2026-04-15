İngiltere'de meydana gelen olayda, Humberside Polis Teşkilat'ında görevli polis memuru Alisha Staves, üniformasıyla çektiği yarı çıplak fotoğraflarını erkek arkadaşına gönderdi.

Eylül ve Kasım 2023 tarihlerinde çekilen iki ayrı özçekimde, Staves’in biri kurşun geçirmez yelek giydiği kısmen çıplak hali, diğeri ise görev başındayken göğüslerinin açıkta olduğu görüntüler yer aldı. Söz konusu fotoğrafların, memur tarafından “özel kullanım” amacıyla yalnızca partnerine gönderildiği belirtildi.

KAMU GÜVENİNİ ZEDELEYECEK DÜZEYDE

BBC’de yer alan habere göre, Temmuz 2025’te, ilgisiz bir soruşturma kapsamında elektronik cihazların incelenmesi sırasında bu görüntüler ortaya çıktı. Özellikle ikinci fotoğrafın, çalışma saatleri içinde ve memurun tek başına bulunduğu bir ofiste çekildiği tespit edildi.

Disiplin kuruluna başkanlık eden Emniyet Müdürü Chris Todd’un liderliğindeki heyet, söz konusu davranışın yalnızca bir “yargı hatası” olmadığını, meslek standartlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini değerlendirdi. Kurul, eylemin “cinsel nitelik taşıdığı” ve kamu güvenini zedeleyebilecek düzeyde olduğu sonucuna vardı.

“PARTNERİMİN BASKISIYLA ÇEKTİM”

Humberside Polisi’ni temsil eden avukat Andrew Pickin, memurun davranışının teşkilatın itibarına zarar verdiğini vurgulayarak, bu tür eylemlerin görevden çıkarma için yeterli olduğunu ifade etti.

Savunma tarafı ise Staves’in pişman olduğunu, fotoğrafları partnerinin baskısıyla çektiğini ve görüntülerin kamuya yayılmadığını savundu. Ayrıca olayda herhangi bir maddi kazanç, tehdit ya da üçüncü kişilere yönelik zarar bulunmadığı öne sürüldü.

Tüm savunmalara rağmen disiplin kurulu, memurun daha önce de yazılı uyarı almış olmasını dikkate alarak görevden ihraç edilmesine karar verdi.