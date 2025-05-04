Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçılarından Sezen Aksu'nun eserleri, müzik şirketi Universal Music Group (UMG) tarafından satın alındı.



Aksu'nun kataloğunun haklarının satın alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Universal Music Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, "Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız.



Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız. Bu kadar dinamik bir pazarda Universal Music Group'un büyümesini sürdürmek için Sezen Aksu ve ekibiyle yakın işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





21 SINGLE VE 30 ALBÜMDEN OLUŞUYOR



Şirket tarafından yapılan açıklamada satın alma işlemine ilişkin "Tüm zamanların en başarılı Türk sanatçı, söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu, 21 single ve 30 albüm yayınlamış, dünya çapında 40 milyondan fazla fiziksel albüm satışı gerçekleştirmiştir. Son yedi yıl boyunca Türkiye'de Spotify'da ayda yaklaşık 6 milyon dinleyici ile en çok dinlenen kadın sanatçı olmuştur.



ANLAŞMA BEDELİ AÇIKLANMADI



Yapılan anlaşma kapsamında, Aksu'nun müzik kataloğunun satın alınması için ne kadar bedel ödendiği belirtilmedi. Ayrıca Aksu'nun söz konusu şarkılarının telif haklarının ne kadarlık bölümünü Universal Music Group'a devrettiği de henüz bilinmemekte.









