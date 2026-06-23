“Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlilikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, kısa süreli ve hedef odaklı öğrenme süreçleriyle elde edilen mikro yeterlilikler resmi olarak tanınacak. Özellikle yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler gibi alanlarda edinilen becerilerin, öğrencilerin akademik gelişimine entegre edilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL SERTİFİKALAR VERİLECEK

Sisteme göre mikro yeterlilik programlarını başarıyla tamamlayanlara uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Ayrıca kazanımlar dijital rozetlerle kayıt altına alınarak dijital cüzdanlarda saklanabilecek. Yeni modelle birlikte öğrencilerin kampüs dışı öğrenme süreçleri de akademik sistemin bir parçası haline gelecek.

‘EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ’

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, mikro yeterliliklerin iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Özvar, “Bu adımı yükseköğretimi diploma odaklı yapıdan yetkinlik odaklı yapıya taşıyan en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KAMPÜSÜN DIŞINA ÇIKARMAK GEREKİYOR’

Özvar ayrıca, öğrencilerin farklı öğrenme ortamlarında aktif olmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Zaten dört duvar arasında kalan bir yükseköğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşırmak gerekir” dedi.

ÜNİVERSİTE SENATOLARI KARAR VERECEK

Yeni sistemle birlikte öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün yüzde 10’una kadar olan kısmını mikro yeterliliklerden elde edilen kredilerle tamamlayabilecek. Hangi eğitimlerin akademik olarak tanınacağına ise üniversite senatoları karar verecek.

AKADEMİK KARŞILIK KAZANDIRILDI

Ayrıca ilk uygulama örneklerinin BTK Akademi ve Savunma Sanayii Başkanlığı Akademisi ile yürütülen çalışmalar kapsamında bazı teknik alanlarda başladığı ve bu eğitimlerin üniversite programlarına akademik karşılık olarak kazandırıldığı da bildirildi.