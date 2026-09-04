Dünya genelinde hız kazanan veri merkezi inşaatları, teknik ve zanaat odaklı mesleklere olan talebi en üst seviyeye taşıdı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın değerlendirmelerine göre, çip ve yapay zeka fabrikalarının kurulumunda yüz binlerce elektrikçi, tesisatçı ve marangoza ihtiyaç duyuluyor. Bu altyapı projelerinin, söz konusu teknik branşlarda altı haneli gelir imkanları oluşturacağı ifade ediliyor.

VERİ MERKEZLERİ YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATIYOR

Nvidia'nın OpenAI işlemcilerine dayalı veri merkezleri için duyurduğu 100 milyar dolarlık yatırım kararı, yüksek maaşlı iş alanlarını finans ve yazılım merkezlerinin dışına taşıyor.

Yaklaşık 250 bin metrekarelik tek bir veri merkezinin inşasında 1.500 inşaat işçisi görev alırken, tesis işletmeye alındığında 50'den fazla tam zamanlı çalışan istihdam ediliyor. McKinsey raporuna göre veri merkezlerine yönelik harcamaların 2030 yılına kadar 7 trilyon euroyu aşması beklenirken, sektörde nitelikli iş gücü açığı şimdiden hissediliyor.

ABD'DE 4 YIL İÇİNDE YÜZ BİNLERCE YENİ ÇALIŞAN ARANIYOR

Projeksiyonlar, önümüzdeki dört yıl içinde sadece ABD'de 130 bin ilave eğitimli elektrikçi, 240 bin inşaat işçisi ve 150 bin inşaat yöneticisine ihtiyaç duyulacağını gösteriyor. Teknolojik dönüşümün fiziksel altyapıya kaydığını belirten Huang, iyi bir yaşam standardı elde etmek için bilgisayar bilimlerinde doktora yapmanın zorunlu olmadığını dile getiriyor.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ VE UYGULAMALI PROGRAMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Yükseköğrenime alternatif arayanlar için çıraklık ve mesleki eğitim programları yeniden gündeme geliyor. Kariyer danışmanları, teorik eğitimi işbaşı uygulamalarıyla birleştiren çıraklık programlarının en az %50'sinin sahalarda tamamlandığını vurguluyor. Ulusal düzeyde geçerliliği bulunan bu eğitimler; lise mezunlarının yanı sıra kariyer değiştirmek isteyen yetişkinlere, kadınlara ve farklı sektörlerden gelen tüm adaylara pratik beceri edinme imkanı sunuyor.