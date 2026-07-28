İngiltere’de gençlerin hayallerini süsleyen YouTuber'lık, oyunculuk veya avukatlık gibi prestijli kariyerler devrini kapatıyor. Yapay zekânın yaygınlaşması, artan üniversite borçları ve "gelecekte işsiz kalma" korkusu gençleri iş güvencesi yüksek alanlara yöneltti.

EN ÇOK ARATILAN MESLEK TREN MAKİNİSTLİĞİ OLDU

Remitly’nin 140’tan fazla ülkedeki Google aramalarını kapsayan araştırmasına göre, İngiltere’de “Nasıl olunur?” etiketiyle en çok aratılan meslek tren makinistliği oldu. Yıllardır zirveyi kimseye kaptırmayan içerik üreticiliği ve fenomenlik ise tahtından indi.

DİPLOMASIZ 56 BİN STERLİN (3,5 MİLYON TL) MAAŞ

Tren makinistliğini gençler için çekici kılan en büyük etken üniversite diploması zorunluluğunun olmaması. Tren işletmecileri adayları doğrudan işe alarak 12-18 aylık ücretli eğitime alıyor. Eğitim sürecinde bile yıllık 27-36 bin sterlin ödenirken, işe başlayan bir makinistin ortalama geliri 56 bin sterline (3.529.523,20 TL) kadar çıkıyor.

PEKİ NEDEN İLK TERCİH TREN MAKİNİSTLİĞİ?

İş Güvencesi ve Yapay Zekâ Direnci: Gençlerin %73’ü gelecekte iş bulamamaktan endişeli. Tren makinistliği ise yapay zekâya karşı en güvenli limanlardan biri görülüyor.

Sıfır Ev İşi Stresi: Beyaz yakalı işlerin aksine vardiya bitince iş işte kalıyor; eve iş taşınmıyor.

Sosyal Haklar: Güçlü sendikal haklar ve net kariyer basamakları sunuluyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Adaylarda üniversite derecesi yerine şu temel kriterler aranıyor:

-En az 21 yaşında olmak,

-Temel düzeyde İngilizce ve matematik yeterliliği,

-Görme/işitme testleri ile sağlık ve uyuşturucu/alkol taramalarını başarıyla geçmek.