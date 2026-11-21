Üniversite diploması, yüksek maaşlı bir işe girmenin en önemli yollarından biri olarak görülüyor. Özellikle teknik mesleklerde, zanaat alanlarında, lojistik sektöründe ve yurt dışındaki işlerde deneyim sahibi olan kişiler, üniversite mezunlarından daha yüksek kazançlar elde edebiliyor.

Reddit'te Hırvat kullanıcılar arasında yapılan bir tartışma, üniversite diploması olmadan da aylık 4 bin (yaklaşık 220 bin lira) hatta 5 bin 100 euro (yaklaşık 280 bin lira) net gelir elde edilebildiğini ortaya koydu.

Tartışmaya katılanlar, yüksek kazançların özellikle uzmanlık gerektiren teknik işlerde, uluslararası projelerde ve serbest çalışılan mesleklerde mümkün olduğunu anlattı.

Katılımcılar önemli bir ayrıntıya da dikkat çekti: Bu seviyedeki maaşlara ulaşmak genellikle uzun yıllara dayanan deneyim, yurt dışında çalışma veya birden fazla işte çalışmayı gerektiriyor.

Diploması olmadan ayda 5 bin 100 euro kazanıyor

Tartışmadaki en dikkat çekici örneklerden biri, endüstriyel otomasyon sektöründe çalışan bir işçiden geldi. Resmi bir mesleki eğitimi olmadığını belirten çalışan, aylık yaklaşık 5 bin 100 euro (yaklaşık 280 bin lira) net gelir elde ettiğini söyledi.

Görevi kapsamında makinelerin montajını ve demontajını yapan işçi, dünyanın farklı ülkelerindeki şantiyelerde çalışıyor. Elde ettiği yüksek gelirin arkasında ise teknik becerilerinin yanı sıra uluslararası projelerde görev alması bulunuyor.

Yüksek kazanç sağlayan meslekler bununla sınırlı değil. Bir döşemeci, aylık 2 bin 200 (yaklaşık 121 bin lira) ile 2 bin 400 euro arasında net maaş aldığını belirtti. Üstelik bu gelire sıcak yemek, tatil ödemesi ve Noel ikramiyesi gibi ek haklar da dahil değil.

Tartışmada inşaat makineleri operatörleri, aşçılar, tamirciler ve elektrik mühendisliği alanında uzmanlaşmış çalışanlar da yüksek gelir elde edebilen meslek grupları arasında gösterildi. Özellikle Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde çalışanların daha yüksek maaşlara ulaşabildiği vurgulandı.

Yüksek maaşın arkasında çoğu zaman ikinci bir iş var

Tartışmaya katılanların paylaşımları, yüksek gelirlerin her zaman tek bir işten elde edilmediğini de gösterdi. Bazı çalışanlar, aylık 2 bin veya 3 bin euronun üzerinde kazanabilmek için hafta sonları ek iş yaptıklarını ya da kendi işlerini kurduklarını anlattı.

Bir sağlık teknisyeni, asıl mesleğinin yanı sıra taksi şoförlüğü de yaptığını belirtti. Bazı katılımcılar ise kendi atölyelerini işleterek veya aynı anda birden fazla müşteriye proje bazlı hizmet vererek gelirlerini artırdıklarını ifade etti.

Dolayısıyla yüksek kazançların arkasında yalnızca mesleki uzmanlık değil, ek çalışma ve girişimcilik de bulunuyor.

Yüksek maaş için diploma değil, deneyim ve beceri öne çıkıyor

Tartışmada dikkat çeken bir diğer örnek, kariyerine satış elemanı olarak başlayan bir çalışanın hikayesi oldu. İş değiştirdikçe deneyim kazanan çalışan, zamanla lojistik sektöründe koordinasyon ve idari görevler üstlenmeye başladı.

Kariyerindeki ilerlemede üniversite diplomasından çok azim, öğrenme isteği ve çalışma alışkanlıklarının etkili olduğunu belirtti.

Paylaşılan örnekler, yüksek gelir elde etmenin tek yolunun üniversite eğitimi olmadığını ortaya koyuyor. Özellikle uygulamalı bilgi, teknik uzmanlık ve sürekli kendini geliştirme isteği, birçok sektörde önemli bir avantaj sağlıyor.

Bununla birlikte, söz konusu maaşların herkes için geçerli olmadığını unutmamak gerekiyor. Yüksek gelir elde edenlerin önemli bir bölümü uzun yıllar deneyim kazanıyor, yurt dışında çalışıyor veya birden fazla gelir kaynağını bir araya getiriyor.