Türkiye’de sahadaki nitelikli personel ihtiyacı ve teknik uzmanlık gerektiren iş kolları, kazanç skalasındaki artışla dikkat çekiyor.

Sektör temsilcileri tarafından paylaşılan verilere göre; sanayi, altyapı, lojistik ve ulaştırma alanlarında faaliyet gösteren kritik meslek grubunun ortalama gelirleri ile üst kazanç sınırları belirlendi.

Çalışmada; teknik belge, ağır saha koşulları ve tecrübe faktörlerinin maaş seviyeleri üzerindeki belirleyici etkisi öne çıktı.

MAAŞLARIYLA DİKKAT ÇEKEN SAHA MESLEKLERİ

Üretim ve şantiye sahalarında kullanılan ağır iş makineleri ve teknik teçhizat operasyonları, yüksek gelir sağlayan alanların başında geliyor:

CNC Operatörü: Bilgisayar kontrollü makinelerde hassas üretim, programlama ve teknik resim okuma yetkinliği gerektiren meslekte ortalama kazanç 44.900 TL, tecrübeli personelde üst sınır ise 75.800 TL olarak kaydedildi.

Ekskavatör Operatörü: Kazı, yıkım ve yol projelerinde görev alan operatörlerin ortalama maaşı 57.600 TL seviyesinde bulunurken, zorlu arazi koşulları ve kıdemle birlikte üst sınır 97.900 TL’ye ulaşıyor.

Kaynakçı: Enerji, doğalgaz, gemi inşa ve ağır sanayide görev yapan belgeli kaynakçılarda ortalama gelir 63.300 TL, uzmanlaşmış nitelikli personelde ise 107.000 TL olarak hesaplandı.

İş Makinesi Operatörü: Maden ve şantiye projelerinde sorumluluk alan operatörlerin ortalama aylık kazancı 66.400 TL, üst sınırı ise 112.200 TL düzeyinde yer aldı.

LOJİSTİK VE AĞIR YÜK TAŞIMACILIĞINDA GELİR SEVİYELERİ

Ulaşım, liman işletmeciliği ve yüksek yapı inşaatlarında kritik role sahip operasyonel mesleklerde risk ve çalışma şartları kazancı doğrudan etkiliyor:

Vinç Operatörü: Liman ve sanayi tesislerinde görev yapan vinç operatörlerinde ortalama aylık gelir 64.500 TL, üst sınır 127.400 TL.

Tır Şoförü: Uluslararası taşımacılık, gece vardiyası ve uzun yol sorumluluğu üstlenen tır şoförlerinin ortalama maaşı 65.100 TL iken, ek sefer ve yabancı dil avantajıyla bu rakam 113.300 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kule Vinç Operatörü: Yüksek metrelerde milimetrik taşıma sorumluluğu bulunan kule vinç operatörlerinde ortalama kazanç 83.400 TL, büyük projelerdeki üst sınır ise 138.800 TL olarak belirlendi.

DENİZCİLİK VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE DURUM

Listenin üst sıralarında yer alan ve üst düzey yetkinlik ile lisans zorunluluğu aranan sektörlerde ise rakamlar şu şekilde yansıdı:

Yat Kaptanı: Özel ve ticari yatlarda görev yapan, yabancı dil ve uluslararası seyir tecrübesine sahip kaptanların ortalama maaşı 102.300 TL, üst sınırı 167.100 TL.

Gemi Kaptanı: Uzun süreli seyir, mürettebat ve gemi güvenliği sorumluluğu taşıyan gemi kaptanlarında ortalama gelir 116.500 TL seviyesindeyken, gemi türü ve yeterlilik belgesine göre üst sınır 214.100 TL’ye ulaşıyor.