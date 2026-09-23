Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde özel muayene yaptıran hastalardan, muayene ücretinin üzerine bir de “Bilimsel Görüş, Klinik Değerlendirme” bedeli alındı. Sayıştay, 400 TL olarak başlatılan ve 800 TL’ye çıkarılan ek ücretin mevzuatta karşılığı olmadığını ve üniversitenin bu bedeli tahsil etme yetkisi bulunmadığını tespit etti.

MUAYENEYE EK 800 TL

Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporuna göre hastanede, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer almayan “Bilimsel Görüş, Klinik Değerlendirme” adı altında hastalardan ek ücret alındı. Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla Şubat 2025’te 400 TL olarak belirlenen ücret, temmuz ayından itibaren 800 TL’ye çıkarıldı.

Tahsil edilen tutarlar Döner Sermaye İşletmesi bütçesine gelir kaydedildi. Sayıştay ise Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer almayan bir ücretin özel muayeneye eklenmesi için Üniversite Yönetim Kurulu’nun yetkisi bulunmadığını belirledi.

SAYIŞTAY’DAN ÜNİVERSİTEYE “YETKİSİZ TAHSİLAT” UYARISI

Üniversite, söz konusu ücretin akademik ve bilimsel bir hizmet karşılığı olduğunu savundu. Sayıştay bu savunmayı kabul etmedi ve tahsilatın “yetkisiz tahsilat” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Raporda, özel muayene ücretlerine herhangi bir ek ücret konulmaması ve daha önce yetkisiz tahsil edilen tutarların ilgililerine iade edilmek üzere emanet hesaplarına kaydedilmesi gerektiği belirtildi.