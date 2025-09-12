Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi B.A., hastalara uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi işlemler yaptığı yönündeki şikayetler üzerine açığa alındı.
Üniversite yönetimi tarafından hakkında idari ve ceza soruşturması başlatılan B.A. için Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, “Öğrencilerden ve vatandaşlardan şikayet aldık. Soruşturmanın selameti açısından kendisini açığa aldık. İddialar tespit edilirse hukuki süreç başlatılacak” dedi.