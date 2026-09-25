Kentin konuştuğu olay 21 Eylül'de saat 01:00 sularında Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Hüseyin Özdemir Parkı'nda yaşandı.

Gaziantep Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan ve aynı zamanda 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktorluk yapan Ö.F.U. (28) ile kendisinden 20 yaş büyük olan M.Ş.'yi (48) parkta uygunsuz halde gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polisler, iki şahsı da gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’ne götürdü.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Ö.F.U. açığa alınırken, araştırma görevlisi olduğu Gaziantep Üniversitesi ise ismini internet sitesinden kaldırdı.