Üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'da profesyonel futbola adım atan Gaoussou Diarra, kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçında asist yaptı. Feyenoord, turnuvanın ikinci haftasında sahasında Como'yu 3-2 mağlup ederken Diarra da galibiyete katkı sağladı.

İSTANBUL'A ÜNİVERSİTE OKUMAK İÇİN GELDİ

Diarra, 2021 yılında Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitim görmeye başladı. Türkiye'ye geldiği dönemde profesyonel futbol geçmişi bulunmuyordu.

2023'te İstanbul'daki amatör takımlarda futbol oynayan Diarra, performansıyla dikkat çekti. Amatör sahalarda keşfedilen futbolcu, İstanbulspor'a transfer olarak profesyonel kariyerine adım attı.

3,5 MİLYON EUROYA FEYENOORD'A TRANSFER OLDU

İstanbulspor'daki performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Diarra, 2025 yılında 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer oldu.

Diarra, Feyenoord'un Como'yu konuk ettiği karşılaşmayla ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktı ve bu deneyimini bir asistle tamamladı.