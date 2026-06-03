İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, üniversiteye bağlı iştirak şirketi tarafından işletilen spor salonunda görev yapan bazı çalışanların usulsüz kazanç sağladığı yönündeki ihbar üzerine inceleme başlattı.

GELİRLER DÜŞTÜ GİDERLER ARTTI

Araştırmalarda spor salonunun gelirlerinde düşüş yaşanmasına karşın giderlerinde önceki dönemlere göre artış olduğu belirlendi. Bunun üzerine mali kayıtlar ile banka hareketleri detaylı şekilde mercek altına alındı.

ÖDEMELERİ KENDİ HESAPLARINA AKTARDILAR

Soruşturma kapsamında, bazı çalışanların üyelik işlemleri sırasında kullanılan ödeme sistemindeki hesap bilgilerini değiştirerek kendi banka hesaplarını sisteme tanımladıkları ve müşterilerden tahsil edilen ücretleri bu hesaplara aktardıkları tespit edildi.

4 MİLYON 400 BİN LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Ayrıca şüphelilerin, tesisin kapasitesinin üzerinde üyelik kaydı oluşturarak elde edilen gelirleri de kendi hesaplarına yönlendirdiği, bu yöntemlerle yaklaşık 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

BİRİ ANTRENÖR BİRİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Banka hareketlerinde yoğun para trafiği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında antrenörlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin organizasyonu yönettiği değerlendirilen kişinin eşi olduğu, bir diğerinin ise daha önce üniversitedeki görevinden ayrılarak başka bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.