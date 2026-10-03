Üniversite kampüsünde toprak kayması: 2 işçi yaralandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'nde KYK Yurdu yakınında altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Ekiplerin çalışması sonucu toprak altında kalan İran uyruklu Soheyl Alizade (33) ile Kioumars Alizade (59) yaralı olarak kurtarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.