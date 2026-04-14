Korku dolu anlar saat 16.45 sıralarında Ege Üniversitesi metro durağı girişinde yaşandı.

İddiaya göre, öğrenci sendikasına ait bildiri dağıtan bir grup öğrenci ile başka bir öğrenci grubu arasında tartışma çıktı.

İKİ ÖĞRENCİ YARALANDI

Çıkan tartışmada bildiri dağıtan öğrencilerden B.Y. ve Y.A., palayla yaralandı. Kendi imkanları ile Ege Üniversitesi hastanesine giden yaralı iki öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.