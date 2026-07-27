YÖK, üniversite kontenjanlarında geleceğin mesleklerine odaklanan yeni planlamasını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle siber güvenlik alanındaki eğitim kapasitesi yaklaşık 16 kat artırılırken, tıp ve tarım gibi alanlarda kontenjanlar sınırlı seviyede tutuldu.

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ KONTENJANLARI NE KADAR ARTTI?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilişim ve teknoloji odaklı bölümlerde yüksek oranlı kapasite artışına gittiklerini bildirdi. Ön lisans düzeyindeki bilişim teknolojileri kontenjanları yüzde 48, Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki Meslek Yüksekokulları (OSB-MYO) kontenjanları ise yüzde 41 oranında yükseltildi. Lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri kontenjanları ise son üç yılda yüzde 31 oranında artırıldı.

EN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ HANGİ BÖLÜMDE YAŞANDI?

Yeni planlamanın en radikal adımı siber güvenlik alanında atıldı. Sektördeki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla siber güvenlik bölümlerinin kontenjanı yüzde 1520 oranında artırılarak yaklaşık 16 katına çıkarıldı. Bunun yanında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların kontenjanları yüzde 11, spor bilimleri fakülteleri yüzde 34, sanat ve tasarım fakülteleri ise yüzde 16 oranında büyütüldü.

TIP VE TARIM BÖLÜMLERİ NEDEN SINIRLI TUTULDU?

YÖK, mezun arzının yüksek olduğu ve stratejik denge gerektiren alanlarda daha temkinli bir politika benimsedi. Tıp fakültelerinin kontenjanlarında yüzde 2,8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise yüzde 1,6 oranında sınırlı bir artış gerçekleştirildi. Kararların popülist yaklaşımlardan uzak, iş gücü piyasası verilerine dayalı ve uzun vadeli istihdam hedefleri doğrultusunda alındığı vurgulandı.