ABD'deki Ohio State Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sigma Alpha Epsilon öğrenci kulübü, 'bünyelerine alma' sözü verdikleri gençleri ateşe verdi.

Bir 'katılma ritüeli' adı altında gençlerin üzerindeki kıyafetleri ateşe vererek birbirleriyle güreşmeye zorlayan kulüp, o anları kameraya kaydetti ve sosyal medyaya yaydı.

Söz konusu kayıtta, üniversitenin kırmızı ve beyaz renkli kıyafetlerini giyen kalabalık bir grubun yaşananları kenardan gülerek izlediği görüldü.

Alev aldıktan sonra panik yaşayan öğrencilerin birbirleriyle güreştiği, alevler dayanılmaz bir hale gelince de üzerlerindeki kıyafetleri çıkardıkları görüldü.

Üstlerine yapışan alevlerin derilerini yakmasıyla çevredeki diğer kişiler yangını söndürmek için müdahalede bulundu.

Olay anında sadece bir kişinin elinde yangın söndürme tüpü taşıdığı görüldü.

KULÜP 'GEÇİCİ OLARAK' DAĞITILDI

Görüntülerin ardından Ohio State Üniversitesi, Sigma Alpha Epsilon kulübünü "geçici olarak" dağıttı.

Yönetim, kulübün "son derece endişe verici bu olayla" olan bağlantısını ve olaya karışan kişilerin kulüp üyesi olup olmadığını henüz netleştirmedi.

Üniversite sözcüsü Benjamin Johnson yaptığı açıklamada, "Üniversite bu son derece endişe verici olayın farkındadır ve söz konusu kişiler tıbbi tedavi görmektedir. Ohio State, güvenli ve sağlıklı bir çevreye bağlıdır; öğrencilerin ve öğrenci kuruluşlarının bu taahhüde ve üniversitenin değerlerine sahip çıkmasını beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Columbus Polis Departmanı'ndan Çavuş Joe Albert ise olayın cumartesi günü gerçekleşen bir etkinlik sırasında meydana geldiğinin görüldüğünü, ancak emniyete internette yayılan video ihbarı dışında herhangi bir yardım çağrısı yapılmadığını bildirdi.

Olayın ardından iki kişinin sağlık durumunun ne olduğu ya da bu kişilerin bir öğrenci kabul ritüeline dahil olup olmadıkları henüz bilinmiyor.

ABD'NİN MİDE BULANDIRICI KULÜPLERİ

Durum Sigma Alpha Epsilon İcra Kurulu Başkanı (CEO) Steve Mitchell de yürütülecek soruşturmaya bağlı olarak sorumluların hesap vermesi adına gereken adımların atılacağını belirtti.

Mitchell yaptığı açıklamada, "Bu konuyu ciddiye alıyoruz; üniversite yetkilileri ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içinde çalışırken olayı çevreleyen koşulları aktif bir şekilde soruşturuyoruz." dedi.

Ülke genelindeki öğrenci kulüpleri, 2024 yılında bir Cornell Üniversitesi öğrencisinin Chi Phi kulübüne üye yedi öğrencinin kendisine uyuşturucu verip toplu tecavüz ettiğini iddia etmesinin ardından kamuoyunun yakın takibine girmişti.