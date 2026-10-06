Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan bir genç, kasiyer olarak işe başlamadığını duyurarak toplu taşımada koli koli makarna dağıttı.

Türkiye'de uzun yıllardır devam eden ve son yıllarda da artarak devam eden üniversite mezunlarının iş durağı olan üç harfli marketlerde kasiyerlik kronik bir çıkmazda. Son olarak sosyal medyada viral olan bir videoda genç de ironik bir şekilde markette kasiyer olarak işe başlamasını makarna dağıtarak kutladı.

Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan bir genç, kasiyer olarak işe başlamasını toplu taşımada koli koli makarna dağıtarak kutladı.

TÜRKİYE'DEKİ İŞSİZLİK

Türkiye'de güncel işsizlik Ağustos 2026 verilerine göre yüzde 7,8 oldu. Ancak asıl işsizlik atıl işgücü oranında ortaya çıkıyor. Yani iş aramaktan vazgeçen ve kendini eve kapatanların oranı yüzde 0,4 artarak yüzde 31 olarak kaydedildi.