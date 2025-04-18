İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasına tepki gösteren üniversite öğrencilerinin gözaltına alınıp, tutuklanmaları yetmedi. Üniversite gençliğinin protestolardan vazgeçmemesi üzerine üniversitelerde ilk kez, “QR Kod Yoklaması” dönemi başlatılıyor. Hacettepe Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi başta olmak üzere bazı yükseköğretim kurumları, akademisyen ve öğrencilerin derslik girişlerini dijital takibe alacak.

KAMPÜSTE QR KODLU TAKİP

Üniversitelere giriş zaten ana kapılarda elektronik öğrenci kartıyla yapılıyor. Kampüs içinde olmalarına rağmen derse girmek yerine eylemlere katılan öğrenci ve akademisyenler, amfilerdeki QR Kod Yoklaması ile anında tespit edilecek. Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenci ve akademisyenler derse girmek için ‘Kare kod okutma’ şartı getirilen, teknik takip baskısını Sözcü’ye şöyle anlattı:

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran

“REKTÖR AKILLI TELEFON ALSIN”

“Hacettepe’de artık öğrenciler ve hocalarının kampüste derslikte mi yoksa eylemde mi oldukları rektörlükçe tespit edilecek. Akıllı telefonlara, QR kod yüklenip, amfide derse girerken okutulması istendi. Derse girmek için telefonlara karekod indirilip, amfideki dijital ekrana okutulması şartı koşuluyor. Öğrenciler ve hocalarımız, ‘Akıllı telefonumuz yok. Telefonum hiç yok. Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Turan o zaman bize akıllı cep telefon alsın’ dedi. Üniversite gençliğini QR kodla takip ederek susturamazlar”

“ANINDA TESPİT EDECEĞİZ”

Üsküdar Üniversitesi’nde de, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından 5 gün sonra 24 Mart 2025’te “QR Kodla Yoklama” yapılması kararı alındı. Üsküdar Üniversitesi bu kararını, “Üsküdar Üniversitesi, öğrenci yoklamasında hız, pratiklik ve güvenilirlik sağlamak amacıyla geliştirdiği QR Yoklama Sistemi ile dijital dönüşümün öncüsü! Bu sistem öğrencilerimizin varlığını anında ve sorunsuz tespit ederken, eğitim süreçlerimizi daha verimli hale getiriyor” diyerek, QR yoklamasını öven ve tanıtan bir video da hazırlattı.

QR yoklaması nasıl yapılacak?

Amfideki akılı tahta veya projeksiyon cihazındaki ekrana, telefonlardaki kare kod okutulacak. Sistem, 15 saniyede yeni bir karekodla kendi yenileyip, şifre değiştirilebilecek. Akıllı telefonu olmayan veya telefon kamerası zayıf olanlar, derse girse de girmemiş görülebilme riski var.

Dijital dönüşümde öncülermiş!

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, “Üsküdar Üniversitesi, QR Yoklama Sistemi ile dijital dönüşümün öncüsü! Bu sistemle öğrencilerimizin varlığını anında tespit edeceğiz” diye tanıtılan videoyu üniversitenin resmi sitesinden yayınlattı.

QR KODU MUCİDİ JAPONLARIN BİLE 30 YILDIR AKLINA GELMEDİ

QR kodu, 1994’te Japonya’da üniversite ve bir şirket otomotiv sektöründe ürün takibi için keşfetti. Beyaz zemine çizilen siyah kare modüller, veriyi hızlı çözme amacıyla tasarlandı. 15 yıl önce de basılı materyaller, dijital materyallere dönüştürüldü. Online derslerin güvenli yapılması, soru çözümü, derse hazırlık, çoklu zeka gibi alanlarda eğitimde kullanılıyor.

‘Anaokulu gibi yoklayacaklar’

Akademisyenler, “Üniversite gençliğinden ve akademisyenlerden, anaokulu öğrencisi gibi devam-devamsızlık yoklaması alınması, akademik ahlaka aykırı olduğu gibi siyasidir. Öğrenciler ve akademisyenler, kampüse manyetik kart okutarak giriyor. Amfide, QR kod okutulması kararı, kampüs içinde eylemlere katılanları takip ve tespit amaçlı bir fişlemedir. Akıllı telefonu olmayan öğrenciler, ‘Derse girmedi’ diye mi yazılacak. Üniversiteler, QR kodu eğitim ve bilimde zaten kullanılıyor. Ancak, akademisyen ve öğrenci takibi için ilk kez olacak. Üniversitelerde, anaokulu gibi yoklama alınmaz” diye tepki gösterdi.