Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarını meşrulaştıran sözleriyle tanınan Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne gelmesini protesto eden öğrencilerden 6 öğrencinin tutuklanması protesto edildi.

ARKADAŞLARI İÇİN EYLEM YAPTILAR

Farklı illerde 10’dan fazla üniversite kampüsünde öğrenciler Boğaziçili arkadaşları için eylem yaptı. İstanbul’da 6 üniversitede öğrenciler “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok” diyerek sıra arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Öğrenciler, “Üniversitede ve memlekette çocuk istismarına karşı ayaktayız” pankartı açtı. Ankara’da ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için kendi kampüslerinde yürüyüşler düzenledi. İzmir’de de yürüyüş yapan üniversite öğrencileri ise “Şeriata faşizme karşı üniversite ayakta” pankartıyla basın açıklaması yaptı.