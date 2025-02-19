İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemekhanedeki bir öğün yemek fiyatının 25 TL’den 35 TL’ye çıkarılmasını protesto etti. Beyazıt Yerleşkesi içinde yürüyüş yaptan öğreciler, basın açıklaması için ana giriş kapısı önünde toplandı.

"ZAMLARI GERİ ÇEKİN"

Öğrenciler adına basın açıklamasını Lara Özmen yaptı. İstanbul Üniversitesi yemekhane ücretlerine yapılan zamların, öğrencilerin ekonomik yükünü her geçen gün daha da arttırdığı belirten Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Son olarak 2024 yılında gerçekleşen zamla birlikte, üniversite yemekhaneleri, öğrenciler için erişilemez hale gelmiştir. 2024 yılının Eylül ayında, yeni eğitim döneminin başlangıcıyla birlikte İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’ndeki yemekhane ücretlerine önemli bir zam yapılmış, yemek ücreti 15 TL’den 25 TL’ye çıkarılmıştır.

*İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak, 2025 yılına girerken ise bir öğün yemek fiyatının 25 TL’den 35 TL’ye çıkarıldığını öğrenerek başladık. Öğrencilere herhangi bir bildirimde bulunulmadan, sadece yemek alırken fark edebileceğimiz şekilde alınan bu karar, üniversite yönetiminin öğrencileri birer tüketici olarak gördüğünün ve onların ihtiyaçlarını hiçe sayarak kendi çıkarlarını öncelediğinin açık bir göstergesidir.

*İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin yarattığı yıkıcı koşullar altında, biz öğrenciler temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılamakta zorlanırken, bu yüzde 40’lık zammın dayatılması, öğrencilerin mevcut durumunun göz ardı edilmesi demektir. Bu keyfi ve adaletsiz zammın derhal geri çekilmesi gerektiğini ısrarla ifade ediyoruz!

BİR YILDA 2 KEZ ZAM GELDİ

Son zamla birlikte bir öğün yemek fiyatının sene başından bu yana yüzde 133 oranında fahiş bir artış gösterildiği ifade eden Özmen, "İstanbul Üniversitesi öğrencileri günümüz Türkiye şartlarında verilen 3000 TL'lik KYK bursuyla bir öğün yemeğe 35 TL vermeye mahkum bırakılmamalı. Okuduğumuz devlet üniversitesinde en düşük gelir durumlu öğrenci okulda yiyeceği bir yemek, alacağı bir çay için iki kez düşünmemeli. Yemekhanede yediğimiz yemekler nitelikli denecek düzeyde bile değilken önceki senelerdekinden de farklı olarak bir senede iki kez zam getirilmesini kabul etmiyoruz." diye konuştu.