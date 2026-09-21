30 Mart 2025'te Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, arkadaşı Ö.K'nin evine gitti. İddiaya göre Ö.K, bir süre evden ayrıldı, eve döndüğünde Cin'i tabancayla vurulmuş halde bulduğunu iddia etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in öldüğünü belirledi.

Olayın ardından gözaltına alınan Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddianamede, Ö.K'ye ait el SVAP örnekleri ve montunda atış artıkları tespit edildiği belirtildi. Sanık hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KAYITLAR DOSYAYA GİRDİ

Bugün devam eden duruşmaya tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporun dosyaya eklendiği açıklandı. Raporda, Cin'in cep telefonunda video ve ses kayıtları bulunduğu, bu kayıtlarda duygusal sıkıntılarını anlattığı ve ailesine veda ettiği belirtildi.

Cin'in, "Bir gram merhamet göstermedin bana. Bir gram merhametin yoktu. Nasılsın demedin. Ruhum o kadar paramparça ki. Kimseye kızmıyorum. Ben kararımı verdim. Mermi hiç korkutmuyor. Elimde tuttuğum silah hiç korkutmuyor. Çok huzurlu hissediyorum. Allah da beni affeder inşallah ne olur siz de üzülmeyin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki annem ve babamsınız. Özür dilerim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

BERAT TALEP ETTİ

Duruşmada esas hakkında mütalaasını veren iddia makamı, sanığın "Kadına karşı kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet Suçu"ndan cezalandırılmasını talep etti. Son savunmasında beraatini isteyen sanık Ö.K. hakkında heyet, kasten öldürme suçundan beraat kararı verdi. Sanık, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.