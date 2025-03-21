Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Burak Ok’tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Ok'un evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Olay yerine gelen ekipler tarafından evde hareketsiz halde bulunan Burak Ok’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ok’un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Burak Ok’un memleketi Nevşehir’de toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.